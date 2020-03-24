Рабат, , 08:24 — REGNUM В рамках мер по борьбе с коронавирусом власти Марокко приостановили работу общественного транспорта. Об этом передает ВВС Swahili.

По словам корреспондентов, правительство принимает решительные меры для борьбы с пандемией, поскольку число людей, заразившихся вирусом в североафриканской стране, достигло 108.

Власти намерены полностью запретить передвижение людей между городами, будь то на частном или общественном транспорте. Рейсы местных авиалиний были отменены, а также была приостановлена работа парома.