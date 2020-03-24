Благовещенск, , 03:58 — REGNUM В Приамурье формируются мобильные медицинские бригады по наблюдению за амурчанами, находящимися на изоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Мобильные бригады будут посещать людей, находящихся в вынужденной изоляции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Также в состав таких бригад войдут сотрудники УВД, Роспотребнадзора и минздрава Приамурья. Группы будут усилены студентами старших курсов Амурского медицинского колледжа и Амурской медицинской академии.

«На домашней изоляции в Приамурье находится 331 человек. Еще 11 граждан с видом на жительство на территории России размещены в пункте непрерывного наблюдения в селе Волково», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье установлено два случая заражения коронавирусом, люди вернулись из поездки в Европу.