Владивосток, , 03:13 — REGNUM Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Приморье.

Читайте также: Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Зараженные находятся в инфекционной больнице Владивостока под наблюдением врачей, пишет РИА Новости. Их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме. Сообщается также, что все, кто контактировал с инфицированными, находятся под медицинским наблюдением.

В краевом минздраве пояснили, что оба инфицированных человека приехали из Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о мерах по противодействию коронавирусу.