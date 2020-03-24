Владивосток, , 03:45 — REGNUM Автор фейковой видеозаписи о коронавирусе, размещенной в социальных сетях Приморья, раскаялся и принёс извинения всем, кого напугал своей шуткой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморского края.

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Ранее полиция установила 28-летнего сотрудника одного из предприятий Уссурийска, который снял видеоролик, повествующий о якобы имевшем место распространении заболевания на своём предприятии и выложил его в сеть.

«За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены на рассмотрение в мировой суд», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Уссурийска в Приморье привлекли к административной ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе.