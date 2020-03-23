Уссурийск, Приморский край, , 03:13 — REGNUM Сотрудники полиции города Уссурийска выявили факт распространения недостоверной информации о заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Приморью.

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По данным полиции 28-летний работник одного из предприятий Уссурийска в мессенджере распространял ложную информацию о якобы имеющихся на его предприятии лицах, заболевших коронавирусом.

«В отношении мужчины составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), который направлен в суд для рассмотрения», — сообщили в полиции.

За подобное правонарушение законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Приморья рассказали, в каких медучреждениях можно пройти исследование на коронавирус.