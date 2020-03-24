Владивосток, , 02:53 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о мерах, которые предпринимаются в регионе для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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О приоритетах борьбы с коронавирусом Олег Кожемяко написал на своей странице в Instagram, где у него отмечено 63 тысячи подписчиков.

«Сегодня наша главная задача — не допустить появления и распространения в Приморье коронавируса», — обозначил губернатор.

Кроме того он дал разъяснения по ряду мер, которые предпринимаются в Приморья для защиты от коронавируса лиц старших возрастов, которые тяжелее других переносят болезнь.⠀

«Как известно, больше других подвержены заражению люди старшего возраста. Поэтому мы приняли отдельные меры по защите старшего поколения от вируса. Сегодня начала работать горячая линия «Единой России», куда может обратиться любой житель Приморья старше 65 лет за информацией или помощью с доставкой на дом продуктов и медикаментов», — рассказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов в пользу сосредоточения своей работы по координации борьбы с коронавирусом, отменил личные встречи и поездки по районам области.