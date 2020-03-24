Ухань, Китай, , 03:01 — REGNUM В общей сложности 115 туристических достопримечательностей категории «А» было вновь открытой для посетителей в эпицентре эпидемии коронавируса в Китае провинции Хубэй, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Среди всех достопримечательностей четыре причислены к классу «5А» и еще 35 — к классу «4А». Большинство — это так называемые «цветочные туры», сообщили в местном департаменте культуры и туризма. Открытие произошло после того, как были сняты жесткие ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19.

В Китае качество туристических мест градируется по соответствующим категориям, где класс «5А» является самым высоким, в то время как класс «1А» — самым низким. Всего же в регионе имеется 421 туристическое место категории «А».