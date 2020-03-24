Благовещенск, , 02:10 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов отменил личные встречи с гражданами и поездки по районам области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом Василий Орлов написал на своей странице в Instagram.

«Не получается у меня сейчас поехать в командировку в Серышевский район. Я переоценил свои временные возможности, когда сказал, что могу это сделать в среду, 25 марта. Но из-за ограничений по коронавирусу все такие мероприятия, в том числе и личный приём, должны быть отменены», — написал губернатор.

Василий Орлов сожалеет, что условия борьбы с коронавирусом накладывают такие неудобные ограничения, но заверяет, что все поступившие вопросы будут им отработаны.

«Прошу понять меня правильно — я сейчас должен лично контролировать ситуацию — как готовы и оборудованы больницы, как с ограничениями по школам и образованию, где мы можем сшить или купить маски, как с продуктами, как работает линия 112, есть ли проблемы с соблюдением режима самоизоляции граждан, готовы ли оказывать помощь волонтёры», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в США число погибших от коронавируса превысило 500 человек.