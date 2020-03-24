Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Число умерших от заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах достигло 573 человек, сообщает пресс-служба Университета Хопкинса, ведущего подсчеты на основе официальной статистики.

Также, по данным университета, общее число зараженных коронавирусом нового типа в США составляет 41 511 человек. Наиболее пострадавшим от эпидемии оказался город Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 марта, в США умер от новой инфекции 471 человек. Еще на тот момент 35 241 человек числился зараженным. Таким образом, Соединенные Штаты вошли в первую тройку стран по числу зараженных короанвирусом нового типа.

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