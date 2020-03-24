Бразилиа, , 01:16 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Бразилии выросло до 1891 человека, 23 марта сообщает министерство здравоохранения в Twitter.

При этом в стране зафиксировано 34 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент Бразилии Жаир Болсонару назвал ограничительные меры по сдерживанию коронавируса вредными для экономики государства.

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