Женева, Швейцария, , 23:22 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 330 тысяч, более 14,5 тысячи человек скончались. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Уточняется, что общее число подтвержденных случаев заражения составляет на сегодняшний день 332 930. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Европе — 170 тыс. заболевших.

По миру от коронавируса умерло 14 510 человек. Из них более 8 тыс. в Европе.

В ВОЗ констатировали, что распространение коронавирусной инфекции продолжается.