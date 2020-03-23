Берлин, , 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 23 марта сообщает онлайн-портал Focus.

Ссылаясь на данные, полученные от официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Focus сообщает, что первый тест на коронавирус, который был проведён фрау Меркель, показал отрицательный результат.

Повторные исследования на заражение коронавирусной инфекцией будут сделаны в ближайшие дни. Всё это время канцлер Германии будет находиться на карантине.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сдаче первого теста на коронавирус Ангелой Меркель. Канцлер ФРГ находится на карантине после контакта с врачом, у которого был выявлен коронавирус.

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