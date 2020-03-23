Москва, , 18:19 — REGNUM Американские интернет-ресурсы YouTube и Instagram не выполнили требование Генпрокуратуры России об удалении недостоверной информации по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, все остальные ресурсы, которым выдвигалось аналогичное требование — социальные сети Facebook и «ВКонтакте», а также средства массовой информации «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан» — удалили недостоверные сведения.

Напомним, 20 марта Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил руководству ряда СМИ и социальных сетей предписание удалить «недостоверную общественно значимую информацию о коронавирусе, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

В ведомстве отмечали, что материалы для дальнейшего рассмотрения вопроса о применении мер реагирования к распространителям будут направлены в правоохранительные органы.