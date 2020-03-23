Пекин, , 17:59 — REGNUM Новая вспышка коронавируса COVID-19 может охватить крупнейшие города Китая. Об заявила член Пекинской экспертной группы по вирусам Ли Ланьцзюань, передаёт 23 марта China News.

Профессор отметила, что китайские медики опасаются новой волны коронавируса из-за контактов граждан с иностранцами и соотечественниками, возвращающимися на родину из-за рубежа.

«Это требует от нас продолжения усилий и неустанной работы по предотвращению распространения вируса», — подчеркнула Ланьцзюань.

Среди городов, находящихся в зоне риска, она назвала Пекин, Шанхай, Шеньчжень, Ханьчжоу.

Напомним, в середине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Европу новым центром пандемии коронавируса, распространившегося по всему миру из китайской провинции Ухань. В самом Китае вспышка заболевания пошла на спад.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику на основе официальных данных, коронавирусом во всём мире заразились уже около 350 тысяч человек, около 15 тысяч человек скончались, почти 100 тысяч человек излечились от заболевания. Случаи заражения зафиксированы более чем в 160 странах.