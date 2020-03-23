Симферополь, 23 марта 2020, 17:41 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело в отношении председателя запрещённого в России «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова за организацию массовых беспорядков в феврале 2014 года у здания парламента республики. Об этом 23 марта сообщили в Следкоме РФ по Крыму и Севастополю.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате организованных беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, не менее 80 крымчанам были причинены травмы различной степени тяжести, двое из которых — мужчина и женщина — скончались.
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