Вильнюс, , 17:21 — REGNUM Все прибывшие с сегодняшнего дня, 23 марта, в Литву жители будут помещены на принудительную изоляцию в помещениях, которые подготовили самоуправления страны. Только Вильнюс уже подготовил более тысячи таких мест — от социального жилья при самоуправлении, до гостиниц, с которыми власти ещё ведут переговоры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый принцип изоляции следующий: прибывшее лицо помещается на карантин в городе, куда прибыло (это по сути всего несколько городов — приграничные, Вильнюс, Каунас и Паланга из-за аэропортов, Клайпеда из-за порта) на семь суток. Если за это время не проявляется симптомов коронавируса, то таких граждан будут отправлять на карантин на вторую неделю уже в места их проживания.

Изоляция в гостиницах для таких лиц не будет платной, только Вильнюс на эти нужды уже выделил 200 тыс. евро, однако рассчитывает, что их впоследствии компенсирует правительство. В настоящий момент в столице Литвы в гостиницах на такой изоляции находится 200 человек.

В настоящий момент в Литве диагностировано 154 случаев заражения коронавирусом, один пациент погиб.