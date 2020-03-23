Москва, , 15:09 — REGNUM В России ежедневно выпускается 3 млн единиц для дезинфекции рук и 350 млн литров по дезинфекции помещений и обработке зданий. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По слова Мантурова, выпуск средств по дезинфекции рук можно увеличит в три раза. Такая задача поставлена, и к началу апреля это будет реализовано.

Также наращивается производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, тепловизоров, дистанционных измерителей температуры, УВЧ-облучателей для дезинфекции помещений, чтобы удовлетворить потребность регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для борьбы коронавирусом работают 18 предприятий, которые в сутки производят около 600 тыс. медицинских масок из синтетических материалов в сутки.

Читайте также: Минпромторг РФ намерен выпускать 5 млн медицинских масок в сутки