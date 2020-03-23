Москва, , 15:00 — REGNUM Группа депутатов Московской городской думы выступила с инициативой сделать все парковки Москвы бесплатными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор этой идеи депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).

По его словам, данные меры следует предпринять в рамках профилактики коронавируса. Временно отказавшись от платы за стоянку автомобилей городские власти дадут гражданам стимул пользоваться не общественным, а личным транспортом.

«Надо стараться вообще минимизировать поездки в общественном транспорте. Чем меньше будет там людей, тем ниже будет волна эпидемии. Поэтому мы предлагаем на время этой эпидемии сделать все парковки в Москве бесплатными, по возможности открыть шлагбаумы. Нам надо всячески стимулировать использование личного транспорта», — рассказал Тимонов.

По его словам, под соответствующим предложением подписались шесть депутатов Московской городской думы. Документ планируется направить в оперативных штаб по профилактике коронавируса и мэрию Москвы.

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