Дубай, ОАЭ, , 13:55 — REGNUM Власти Дубая объявили о закрытии всех кафе, ресторанов, предприятий общественного питания в городе в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 23 марта сообщает Reuters.

Указанные заведения закроются сегодня, 23 марта. Запрет будет продолжаться ближайшие две недели.

«Рестораны и кафе в гостиницах, обслуживающие исключительно клиентов гостиниц, от запрета освобождаются», — говорится в заявлении, распространенном властями Дубай.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на большую часть планеты, приведя к беспрецедентным ограничительным мерам, вводимым правительствами стран.

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