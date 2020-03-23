Семаранг, Индонезия, , 12:40 — REGNUM Архиепархия Семаранга продлила период работы онлайн до конца апреля 2020 года из-за коронавируса, сообщает информационный портал Detik.

«Мы решили следовать некоторым пастырским правилам следующим образом: продлить чрезвычайный период богослужения, исключив все церковные мероприятия с участием большого числа людей до 30 апреля 2020 года», — отметил архиепископ Роберт Рубиятмо.

Ранее правила онлайн-богослужений были введены на 15 дней с 20 марта по 3 апреля 2020 года. Однако, учитывая рост случаев заражения коронавирусом, правила были продлены до 30 апреля 2020 года.

«Служения проводятся онлайн с помощью потокового вещания и радио», — добавил епископ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто напомнил жителям страны, что нужно следовать призыву правительства.

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