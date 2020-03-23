Лос-Анджелес, США, , 11:21 — REGNUM За 10 дней после релиза в «королевскую битву» Call of Duty: Warzone поиграли 30 млн человек. Об этом 23 марта сообщает портал ComicBook.

Стоит отметить, что игра уже показала лучший старт, чем другие проекты в том же жанре. Например, Fortnite и Apex Legends.

Напомним, Call of Duty: Warzone — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». В нём игроки сражаются друг с другом на постоянно-сужающейся территории за звание последнего выжившего.

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