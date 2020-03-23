, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек. Об этом сообщил 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства рассказал, что за минувшие сутки в России выявили 71 новый случай заражения.

Мишустин отметил, что в России ситуация с распространением коронавируса обстоит не так остро, как в других странах мира, и особенно Европы. Он привёл данные на утро 22 марта, по которым в мире за двое суток заразились инфекцией около 50 тыс. человек, а всего заболели 376 тыс. человек.