Москва, , 09:34 — REGNUM Коронавирус нового типа был диагностирован по всему миру у почти 340 тыс. человек, при этом свыше 14 тыс. человек скончались, ещё 99 тыс. человек выздоровели. Таковы данные на 23 марта.

По состоянию на 9:23 мск заражёнными числятся 339 тыс. 234 человека. Из них умерли 14 тыс. 703 человека, выздоровели — 99 тыс. 14 человек, приводит данные портал worldometers.info.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Китае — более 81 тыс. Умерших в этой стране более 3,2 тыс. человек. На втором месте — Италия, где заболели свыше 59 тыс. человек, умерли — более 5,4 тыс. человек.

Резкий всплеск заболеваемости отмечен в США — 1407 человек за сутки. Всего в Соединённых Штатах почти 35 тыс. заболевших и более 450 умерших. Далее идут Испания, Германия, Иран, где заразились от 21 тыс. до почти 29 тыс. человек.

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