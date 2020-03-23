Кампала, , 09:09 — REGNUM Несколько священников и пасторов из ряда районов Уганды были арестованы в воскресенье, 22 марта, объединенной группой безопасности за то, что они якобы нарушили директиву президента страны Йовери Мусевени о запрете проведения религиозных собраний с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, в среду, 18 марта, президент Мусевени приостановил проведение религиозных, культурных и политических собраний как минимум на 32 дня на том основании, что это поможет предотвратить распространение пандемии, в результате которой около одного миллиарда человек по всему миру вынуждены оставаться в своих домах на карантине, поскольку число погибших превысило 13 000 человек.

Тем не менее, религиозные лидеры, как утверждается, проводили богослужения через несколько часов после того, как министр здравоохранения страны Джейн Рут Асенг подтвердила первый случай заболевания COVID-19 в Уганде.

Священница Джеральд Калумба была арестована в Центральном полицейском участке в Кампале за то, что она якобы не выполняла указ президента.

«Госпожа Калумба была задержана за проведение массовых мероприятий, которые привлекли собрание большого количества людей», — сказал представитель полиции Кампалы Патрик Оньянго.

Приходской священник в Кисоро, преподобный Иоанн Базименер, пастор Закария Серванда из Джинджи также были арестованы за проведение проповедей.

В соответствии с президентской директивой о религиозных собраниях религиозным лидерам было рекомендовано использовать телевидение, радиостанции и онлайн-платформы для проповеди своим прихожанам.

Преподобный отец Киалигонза Том в округе Какумиро был арестован за проведение церемонии бракосочетания.

Между тем, пастор Юлиус Ротлоньо из церкви Watoto в Кампале, призвал угандийцев не бояться подтвержденного в стране случая заражения COVID-19. Он сказал, что Бог с угандийцами и что Он поможет всем преодолеть ситуацию.

По его словам, все христиане должны использовать эту ситуацию, чтобы помочь малоимущим.

«Пока Бог с нами, нам не нужно ничего бояться. В то же время важно убедиться, что все наши близкие в порядке, я призываю вас также смотреть за пределы этого и заботиться о всех тех, кто вас окружает», — сказал пастор Ротлоньо.