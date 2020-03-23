Киншаса, , 08:18 — REGNUM В министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго сообщили о первом летальном исходе от коронавируса в стране, а также о пяти новых случаях заболевания COVID-19. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Все они конголезцы. Наши медицинские бригады заботятся о них», — заявил министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгондо в Twitter.

По его словам, в стране зарегистрировано 23 случая заболевания с 10 марта.

Хотя конголезские власти не предоставили подробную информацию о покойном пациенте, местные СМИ сообщили, что он является близким родственником неназванного министра, который также заразился коронавирусом.

«Я прежде всего врач, а потом министр. Я забочусь о конфиденциальности больных, сегодня я не могу подтвердить, что кто-либо из членов правительства болен», — заявил Лонгондо в эфире радиостанции «Окапи».

Местные СМИ сообщают, что несколько министров прошли тестирование на COVID-19 в стране, однако министр юстиции Селестин Тунда Касенде заявил, что он не заражен вирусом.

Как отмечают репортеры, конголезские власти также разработали превентивные меры, особенно в столице страны Киншасе, где проживает по меньшей мере 10 миллионов человек. Улицы обычно шумного города стали спокойными, после того как школы, бары, рестораны и места отправления культа были закрыты, в то время как официальные лица заявили, что они также намерены ограничить количество людей в общественном транспорте.