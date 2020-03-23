Владивосток, , 05:56 — REGNUM Жителей Приморского края предупредили об опасности выхода на тающий лёд — зимняя подлёдная рыбалка завершена, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий.

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Несмотря на многочисленные предупреждения, жители края продолжают пренебрегать правила элементарной техники безопасности, что приводит к печальным последствиям, рассказал Леонид Маковецкий.

«Мы настоятельно рекомендуем гражданам воздержаться от выхода на лёд. Сезон зимнего подлёдного лова закончен! Вода — стихия коварная и не прощает ошибок», — подчеркнул руководитель ГИМС.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 500 рыбаков-любителей пришлось снимать со льдины, унесённой в море.