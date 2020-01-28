Южно-Сахалинск, , 16:55 — REGNUM Более 500 любителей подлёдной рыбалки были спасены в результате операции МЧС на юге Сахалина, сообщает 28 января пресс-служба регионального управления МЧС.

На оторвавшейся от берегового припая льдине оказались 536 рыбаков. Льдину отнесло в залив Мордвинова на два км. от берега.

Спасательная операция продолжалась свыше шести часов до 23:20 по сахалинскому времени или 15:23 мск.

В спасательной операции были задействованы 15 сотрудников МЧС, три лодки, а также судно на воздушной подушке «Хивус-10».

"Вопреки здравому смыслу и предупреждениям спасателей через SMS-сообщения и местные средства массовой информации, что выход на лед крайне опасен, несколько сотен человек решили испытать судьбу и вышли в очередной раз на ненадежный лед», — отмечает пресс-служба Сахалинского ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в этом же районе спасатели МЧС дважды снимали с оторвавшихся льдин более двухсот любителей зимней рыбалки.

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