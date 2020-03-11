Кызыл, , 12:26 — REGNUM В Туве могут изменить критерии эффективности директоров школ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, инициативу выдвинул глава региона Шолбан Кара-оол на заседании регионального Совета директоров школ.

По его словам, участились случаи необоснованного отчисления учеников после 9-го класса по результатам государственной итоговой аттестации.

«У меня есть сведения, что идет негласное отчисление из школ учащихся с низким образовательным уровнем. Это якобы улучшает показатели школы, увеличивается доля выпускников, поступающих в высшие учебные заведения», — заявил глава.

Такое выталкивание детей на улицу, по его мнению, приводит к всплеску подростковой преступности. Кара-оол отметил, что ребёнок должен уходить из школы после 9-го класса, только если он поступил в колледж.

После его окончания выпускник должен иметь право поступить в профильный вуз сразу на второй или третий курс. Для этого глава обязал минобрнауки республики обеспечить прямые контакты между средними специальными учебными заведениями республики и вузами.

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