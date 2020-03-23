Владивосток, , 04:17 — REGNUM В Приморье завершилась оперативно-профилактическая операция «Семья», в результате которой 19 детей были изъяты из семей ввиду угрозы их жизни и здоровью.

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В операции приняли участие органы соцзащиты, полицейские, общественники. Всего было проверено 350 семей, в которых процветали скандалы и рукоприкладство. В 19 случаях угроза жизни и здоровью детей была признана реальной и дети были изъяты из этих семей, сообщает Общественное телевидение Приморья.

11 детей были направлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 8 детей — в медицинские учреждения. Всем детям требовалась срочная помощь.

Итогом операции стало привлечение 198 родителей и лиц, их замещающих к административной ответственности, для лишения родительских прав подготовлено 12 материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, мать-вегетарианку на Ставрополье ограничили в правах из-за истощения дочери.