Владивосток, , 02:23 — REGNUM В Приморье исследования на коронавирус можно пройти в семи медицинских учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального Роспотребнадзора.

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В ведомстве рассказали, что в детских поликлиниках № 2, 3, 5, лаборатории детской краевой больницы № 2 и в трёх взрослых поликлиниках №1, 6 и 9 Владивостока имеется достаточное количество диагностических тестов для определения коронавируса. В обязательном порядке обследование должны пройти все граждане с внебольничными пневмониями и те, кто в последние две недели вернулся из Китая, Кореи, Италии, Франции, Австрии, Германии, Испании, Польши, Швейцарии и Ирана.

«Обследоваться на коронавирус в этих поликлиниках могут все жители Приморья, и не прикрепленные к ним территориально. При себе достаточно иметь полис медицинского страхования», — сообщила первый заместитель министра здравоохранения Тамара Курченко.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции число жертв коронавирусной инфекции достигло 674 человек.