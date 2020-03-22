Нью-Дели, , 23:27 — REGNUM Власти национального столичного округа Индии Дели приняли решение закрыть Нью-Дели с 23 марта по 31 марта, и ввести на территории города особый режим. Об этом 22 марта сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Дели будет заблокирован с завтрашнего дня с 6 утра до 31 марта. Были сделаны некоторые исключения для того, чтобы обеспечить возможность закупать основные товары, а базовые услуги продолжали функционировать», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в столице Индии будет приостановлена работа метро и общественного транспорта, за исключением автобусов, которые перевозят сотрудников экстренных и дежурных служб.

На территории города, как и в 74 районах Индии, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, закрываются все общественные места, включая религиозные учреждения, пункты общественного питания, учреждения культуры.

Напомним, ранее индийские СМИ сообщали о шести смертельных исходах, в результате заражения коронавирусной инфекцией. Так же отмечается, что в Индии за прошедшие сутки произошел резкий рост числа инфицированных — с 258 до 341.

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