Скопье, , 21:30 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 22 марта сообщил о том, что за последние сутки в стране было подтверждено ещё 29 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране выявлено 114 случаев заболевания COVID-19. Свыше 7200 человек находятся на домашней изоляции после контакта с больными.

Коронавирус был обнаружен в таких городах страны как Скопье, Дибра, Охрид, Штип и Куманова.

Напомним, в тот же день в Северной Македонии и самопровозглашенном Косово появились первые жертвы вируса.

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