Скопье, , 19:34 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по Европейским делам Буяр Османи 22 марта обратился к Европейскому комиссару по управлению кризисами Янезу Ленарчичу с просьбой активировать европейский механизм социальной защиты для Северной Македонии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

«На данный момент предпринимаемые правительством меры по борьбе с пандемией COVID-19 эффективны, но, принимая во внимание рост числа пациентов стране, (становится ясно, что — прим. переводчика) в будущем стране понадобится дополнительное медицинское оборудование, материалы и оборудование для проведения соответствующих акций, получить которые мы рассчитываем посредством механизма гражданской защиты ЕС», — говорится в письме.

В 2016 году Северная Македония получила посредством Европейского механизма социальной защиты помощь после наводнений в Скопье.

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