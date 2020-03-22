Сантьяго, , 18:13 — REGNUM Власти Чили с 22 марта вводят на территории страны комендантский час с 22:00 (16:00 мск) до 05:00 (23:00 мск) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 22 марта сообщил журналистам министр здравоохранения страны Хаиме Маньялич.

«Президент распорядился, что с сегодняшнего дня на всей территории страны действует комендантский час с 22:00 до 05:00», — заявил глава чилийского ведомства.

Он отметил, что данная мера призвана сократить социальные контакт, а все граждане страны должны на время комендантского часа находиться в своих домах.

Кроме этого, министр здравоохранения проинформировал, что за последние сутки в Чили было выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 632 человек. По его словам, на данный момент госпитализирован 31 человек, из которых двое пациентов находятся в крайне критическом состоянии.

Напомним, ранее глава чилийского сената Адриана Муньос сообщил о переносе конституционного референдума в стране с апреля на ноябрь из-за опасности распространения коронавируса.

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