Нижний Новгород, , 16:25 — REGNUM В Поволжье по состоянию на вечер 22 марта число случае заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на четыре. Об этом сообщает оперативный штаб.

Так, двое новых инфицированных выявлены в Кировской области, два первых случая заражения подтверждены в Удмуртии.

Таким образом, число жителей Приволжского федерального округа, у которых подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, составляет на данный момент 39 человек.

Максимальное число пациентов с коронавирусом наблюдается в Самарской области — девять человек, в Нижегородской и Кировской областях — по семь человек, в Татарии — шестеро, в Пермском крае — трое человек; в Оренбургской, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областях, а также в Чувашии — по одному заразившемуся. Одна пациентка в Нижегородской области ранее была выписана.

ИА REGNUM напоминает, до настоящего момента случаев завоза коронавирусной инфекции на выявлено в Башкирии, Марий Эл и Мордовии.