Москва, , 14:18 — REGNUM В специальную группу из 100 ведущих специалистов-вирусологов, отправляющихся в Италию на борьбу с коронавирусом по поручению президента РФ Владимира Путина войдут военные врачи и эксперты, принимавшие участие в ликвидации вспышек сибирской язвы, лихорадки Эбола и африканской чумы свиней, сообщили в Минобороны РФ.

Возглавляет группу российских экспертов генерал-майор Сергей Кикоть, ведущий специалист в области применения новейших систем специальной обработки, в предыдущие годы генерал Кикоть участвовал в операциях по ликвидации вспышек сибирской язвенной болезни.

Также в группу российских специалистов входит подполковникГеннадий Еремин— ведущий эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. Ерёмин имеет опыт борьбы с такими опаснейшими заболеваниями, как африканская чума свиней и ящур.

В работе группы также примет участие подполковникВячеслав Кулиш, который является специалистом в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Ранее Кулиш участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов.

Участие в работе также примет подполковник медицинской службы Александр Юманов, в составе группы российских военных специалистов он участвовал в развертывании в Республике Гвинея мобильного госпиталя в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.

Также в составе группы — ведущий ученый-эпидемиолог полковник Алексей Смирнов, один из разработчиков вакцины против лихорадки Эбола и автор более 70 научных работ, посвященных вопросам изучения эпидемиологии и профилактики актуальных инфекционных болезней.

Ранее сообщалось, что 22 марта силами ВКС России для борьбы с пандемией коронавируса в Италию будут направлены 8 врачебно-сестринских бригад, группа из 100 военных специалистов-вирусологов и медицинское оборудование.