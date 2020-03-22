Москва, , 08:04 — REGNUM Росссийская государственная авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты еще в ряд стран. Об этом накануне, 21 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании.

На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.

Уточняется, что на период с 22 по 28 марта прекращаются рейсы из Москвы в Дели и обратно; с 23 марта по 2 апреля прекащаются ресы из Москвы в Хельсинки и обратно; с 23 марта по 17 апреля рейсы из Москвы в Стокгольм и обратно; с 29 марта по 30 апреля рейсы прекращаются рейсы по маршруту Москва — Загреб; с 27 марта по 17 апреля не будет рейсов из Москвы в Софию и обратно.

Также с 24 марта по 18 апреля не будет рейсов из Москвы в Афины и обратно.

При этом «Аэрофлот» продолжает осуществлять регулярные рейсы из российской столицы в следующие города Европы: Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рим, Брюссель, Женева, Амстердам, Бухарест, Дублин.

Число рейсов в Берлин, Брюссель и Амстердам сокращается.