Берлин, , 14:55 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 16 тыс. 662 человек, об этом 21 марта сообщает Reuters.

По данным института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, приводимым изданием, за прошедшие сутки число заразившихся выросло на 2 тыс. 705 человек.

В общей сложности от распространения инфекции в Германии умерли 47 человек, за прошедшие сутки от последствий инфекции скончались 16 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии ввели новые правила посещения магазинов