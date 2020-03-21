Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Грузинская православная церковь не будет менять обряд причастия из-за сложившейся ситуации в связи с распространением коронавируса. О принятом Священным синодом решении, рассказал журналистам владыка Николоз.

Синод для обсуждения вопроса о проведении причастия был собран на заседание 20 марта. Сообщается что оно продлилось несколько часов. Также обсуждались другие вопросы связанные с мерами профилактики COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии запрещены массовые мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавируса. Между тем, в православии празднование одного из важнейших христианских праздников Пасхи, когда церкви посещает большое количество людей, в 2021 году выпадает на 2 мая.

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