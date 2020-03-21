Караганда, Казахстан, , 08:48 — REGNUM В связи с игнорированием режима ЧП, который был введен в Казахстане для предотвращения распространения коронавируса, к ответственности за проведенные массовые мероприятия были привлечены нарушители — владелец ресторана и директор фитнес-клуба города Караганда, сообщает 20 марта информационный портал полиции Казахстана.

Директор одного из ресторанов города Караганда был арестован на трое суток в связи с тем, что он проигнорировал режим ЧП и провел массовое мероприятие 19 марта. «В отношении владельца заведения составлен административный протокол по ст. 462 п.3 КРКоАП и, согласно постановления административного суда, директор ресторана был подвергнут административному аресту сроком на трое суток», — сообщили в пресс-службе полиции.

Административному аресту сроком на одни сутки согласно решению суда была также подвергнута директор фитнес-клуба, которая 19 марта нарушила режим ЧП и в ходе проверки полицейскими Железнодорожного отделения полиции выявилось, что в спортивном заведении, расположенном по улице Локомотивная, находились 10−15 человек.

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Также ночью 20 марта один из интернет-клубов города Караганды работал после 22:00, а в момент проверки сотрудниками юго-восточного отделения полиции выяснилось, что в заведении на момент проверки, которую проводили около 00:30 (около 21:30 19 марта мск) находились порядка 25 человек.

«По данному факту установлен владелец интернет-клуба. В настоящее время проводится сбор материалов, после чего будет составлен административный протокол по ст. 462 ч3 КРКоАП и материал будет направлен для рассмотрения в специализированный межрайонный административный суд Караганды», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель казахстанского города Туркестана получил штраф за проведение на своей придомовой территории торжества «Судент той».