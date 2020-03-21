Сидней, Австралия, , 07:54 — REGNUM Главный городской пляж австралийского Сиднея Бондай-Бич был закрыт для посетителей из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Решение было принято после заявления главы регионального управления полиции Дэвида Эллиота. Он сообщил, что несколько тысяч человек посещали пляж 20 марта, несмотря на запрет собираться большими группами. В мэрии Сиднея не исключили, что могут ужесточить меры против других любимых горожанами мест отдыха, если распоряжения властей все так же не будут соблюдаться.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон порекомендовал гражданам страны держаться друг от друга на расстоянии двух метров в качестве меры профилактики распространения COVID-19. Также в стране были запрещены массовые мероприятия с участием более 500 человек на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта власти Австралии запретили въезд в страну из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Австралии закрывают границу из-за коронавируса