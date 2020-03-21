Москва, 21 марта 2020, 06:36 — REGNUM Растущий спрос на потребительские кредиты на фоне обвала рубля и распространения коронавируса фиксируют крупнейшие российские банки, сообщает 21 марта РИА Новости.
«Мы наблюдаем локальный рост спроса на потребительские кредиты на уровне 15%», — цитирует агентство представителя банка «Открытие».
Аналогичная ситуация наблюдается в Россельхозбанке, Уралсибе, Росбанке и Райффайзенбанке.
Ранее, напомним, о повышенном спросе на потребительское кредитование сообщал глава Сбербанка Герман Греф. Вместе с тем, отметили в пресс-службе банка, аномальных всплесков на рынке не наблюдается.
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