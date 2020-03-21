Тегусигальпа, 21 марта 2020, 05:03 — REGNUM Комендантский час на территории Гондураса сроком до 29 марта ввели власти страны, 20 марта сообщается на сайте министерства безопасности государства.
Работа аптек, продовольственных супермаркетов, а также организаций, занимающихся производством медкаментов и питания, продолжится.
Напомним, согласно последним данным, в Гондурасе выявлены 24 человека, инфицированные коронавирусом нового типа.
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