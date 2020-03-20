Париж, , 19:30 — REGNUM Парижане и гости французской столицы не смогут в выходные попасть на набережные Сены, передаёт 20 марта BFM TV.

Побывать у реки можно будет с начала новой недели. Запрет уже действует с середины пятницы (20 марта).

Также аналогичный запрет действует в отношении Марсова поля и эспланады Дома Инвалидов. Здесь смогут находиться лишь те, кто живёт поблизости, а также сотрудники находящихся там учреждений.

Также допустят на указанные объекты и службу доставки. Ограничительные меры связаны с противодействием новому коронавирусу.

Напомним, во Франции с 17 марта на две недели введено ограничение на передвижения. Нарушение карантина карается штрафом. В стране почти 11 тысяч человек инфицированы вирусом COVID-19.

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