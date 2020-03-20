Вашингтон, , 19:11 — REGNUM США приостанавливают выдачу виз по всему миру из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 20 марта пресс-служба Госдепартамента.

«В ответ на серьёзные глобальные вызовы, связанные с пандемией COVID-19, Госдепартамент временно приостанавливает стандартные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с сегодняшнего дня дипломатические представительства Соединённых Штатов отменяют все встречи по иммиграционным и прочим визам, но продолжат оказание услуг американским гражданам.

Как отмечается, ограничения будут сняты в кратчайшие из возможного сроки, но конкретных дат в Госдепартаменте назвать пока не могут.

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