Варшава, , 13:44 — REGNUM В связи с резким ростом спроса на дезинфицирующие средства, прокуратура и Государственная налоговая администрация Польши передали госучреждениям 5 тысяч литров этилового спирта, конфискованного по уголовным делам о контрафакте и контрабанде. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Польши Ева Бялик.

По поручению генерального прокурора Польши Збигнева Зиобро, прокуратура и налоговая администрация начали сбор и передачу хранящихся у них в качестве вещественных доказательств спиртосодержащих жидкостей организациям, нуждающимся в больших объёмах дезинфицирующих средств. Ранее, в соответствии с установленным порядком, такие жидкости утилизировались.

«Это будут в первую очередь медицинские учреждения, а также пожарные, полицейские, пограничники и подразделения государственного управления», — приводит слова пресс-секретаря «Польское радио».

Всего, по словам представителя прокуратуры, предполагается передать около 430 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей. Это, как правило, спирт или водка, хранящиеся в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, либо конфискованные по решению суда. Они будут использованы для дезинфекции зданий, помещений и транспортных средств.

«Процесс передачи спиртных напитков учреждениям начался еще в среду, и на сегодняшний день 4200 литров спирта были переданы больницам, 750 литров спирта — пожарной охране. Подготовлено к передаче в ближайшие дни более 3000 литров спирта в больницы и около 5000 литров для пожарных», — рассказала Ева Бялик.