Красноярск, , 11:36 — REGNUM Люди, прилетевшие из Таиланда в Красноярск и не дождавшиеся получения справки об изоляции, получат её в любом случае. Как сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю, сотрудники ведомства привезут справки на дом.

Как передаёт телеканал «Енисей», жители Красноярска, вернувшиеся из Таиланда, устроили бунт в аэропорту. Причиной стало долгое ожидание справок на двухнедельный карантин.

Так как в Таиланде зарегистрированы случаи коронавируса, приехавшие оттуда граждане должны самоизолироваться и оставаться дома или в обсервациях в течение двух недель.

По словам одной из прилетевших в Красноярск туристок, в очереди на получение справки стояли пассажиры трёх самолётов. Справки закончились, люди устроили бунт и вышли из здания, прорвавшись через стоящих на входе полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 марта коронавирус подтверждён у четверых жителей Красноярского края.

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