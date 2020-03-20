Красноярск, , 09:16 — REGNUM В аэропорту Красноярска около 800 вернувшихся из Таиланда туристов не смогли получить справки о карантине и покинули его, невзирая на попытки трёх сотрудников полиции их остановить. Об этом 20 марта сообщают местные СМИ со ссылками на сообщения красноярцев в социальных сетях.

О необходимости пройти добровольный двухнедельный карантин возвращающиеся на родину российские граждане были предупреждены стюардессами ещё в самолёте. Им пояснили, что при получении багажа они также получат на руки справку-постановление об этом.

Нездоровая ситуация в зале прилёта оказалась спровоцирована тем, что в нём сразу оказалось около 800 человек с трёх прилетевших рейсов. А необходимые справки для них в ручном режиме оформляли всего три сотрудника Роспотребнадзора, у которых, к тому же, по свидетельству очевидцев, через два часа закончились бланки.

Получить необходимую справку о карантине к тому времени успели примерно 50 человек. В результате произошедшего, граждане, многие из которых были с детьми, решили уехать из аэропорта, несмотря на бесперспективные попытки трёх сотрудников полиции их удержать.

Комментируя региональному порталу NGS24.RU возникшую ситуацию, представитель Роспотребнадзора Наталья Краснопеева пояснила, что количество специалистов будет увеличено, «но люди и так работают практически круглосуточно». По её словам, всем, кто не получил документы в аэропорту, следует оставаться по месту жительства — им привезут постановление о самоизоляции и больничный лист прямо домой.

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