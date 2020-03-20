Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM По итогам 17−19 марта 2020 года в Казахстан вернулись 1350 туристов, сообщили 20 марта в пресс-службе фонда «Туристік Қамқор» («Туристическая помощь»).

Всего из-за границы планируется вывезти 5914 туристов. Отмечается, что фонд возвращает только тех туристов, которым присвоен специальный код. Это 11, 12 или 13-значный код, который присваивает туроператор до вылета туриста.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель председателя правительства Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что до 23 марта планируется запустить 18 чартерных рейсов, которые эвакуируют более 4 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 4 тыс. жителей Казахстана вернут домой чартерными рейсами