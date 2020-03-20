Минск, , 09:46 — REGNUM В Белоруссии 15 человек выписались из медицинских учреждений, где проходили лечение от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.

«По состоянию на 9 утра 20 марта, с выздоровлением выписано 15 пациентов», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что врачи наблюдают за 42 людьми, у которых выявлена инфекция, но нет симптомов болезни. Всего COVID-19 болеет 12 человек. С конца января 2020 года в Белоруссии обследовали 19 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал одним из преимуществ пандемии коронавирусной инфекции то, что в стране, наконец, «встряхнули» систему здравоохранения.

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